Rapper Sean spendet durch Spendenlauf 10 Millionen Won für Menschen in Not

Rapper Sean, Mitglied des ehemaligen Hiphop-Duos Jinusean, spendet durch einen Spendenlauf 10 Millionen Won (7.700 US-Dollar) der sogenannten Brikett-Bank.

Seine Managementagentur YG Entertainment teilte kürzlich mit, dass Sean am 19. Dezember bei beißender Kälte mit einer Temperatur von minus 8 Grad Celsius für bedürftige Mitmenschen an einem Spendenlauf teilnahm. Sean lief in 03:07:57 Stunden auf einer 400-Meter-Bahn 100 Runden und legte damit die versprochene Strecke von 40 km zurück. Die dadurch geschaffene Spende in Höhe von 10 Millionen Won wurde der Wohlfahrtsorganisation Brikett-Bank gespendet, die bedürftigen Mitmenschen im Winter Briketts zur Verfügung stellt.

Sean führt seit 2014 zusammen mit der Brikett-Bank eine Kampagne durch, mit der den Menschen in Not geholfen wird, damit sie den Winter warm und sicher verbringen können.