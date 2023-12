„Noryang: Deadly Sea“ überschritt an Weihnachten Marke von 2 Millionen Zuschauern

Der historische Kriegs- und Actionfilm „Noryang: Deadly Sea“, der am 20. Dezember 2023 in die Kinos kam, hat am 25. Dezember um 10.07 Uhr bei der Zuschauerzahl die Marke von 2 Millionen übertroffen.

Es ist der Abschlussfiln der Trilogie des Regisseurs Kim Han-min über Admiral Yi Sun-shin und die von ihm angeführten Schlachten in der Chosun-Zeit gegen die japanischen Invasoren. Im ersten Film „The Admiral: Roaring Currents“(2014) spielte Choi Min-sik die Rolle von Admiral Yi Sun-shin. Im zweiten Film „Hansan: The Dragon“ war Park Hae-il in der Rolle von Yi Sun-shin zu sehen. Im dritten und letzten Film „Noryang: Deadly Sea“ verkörpert Kim Yoon-seok Admiral Yi Sun-shin, und darin geht es um seine letzte Schlacht während der Hideyoshi-Invasion Chosuns durch Japan.