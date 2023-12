Younha veröffentlicht 2024 zum 20. Debütjahr ihr 7. Album und gibt 20 Solo-Konzerte

Singer-Songwriterin Younha feiert nächstes Jahr ihr 20. Debütjahr. Aus diesem Anlass veröffentlicht sie nächstes Jahr ihr 7. Studioalbum und veranstaltet 20 Solokonzerte.

Die Sängerin veröffentlichte ihre Pläne für das nächste Jahr in einem Video, das sie am 21. Dezember unter dem Titel „Younha 20th Anniversary Unpacked Event ‚Y’“ auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal hochlud.

Das 7. Studioalbum in voller Länge, das nächstes Jahr erscheinen wird, ist die zweite Geschichte ihrer „Theory“-Trilogie, die mit dem im November 2021 veröffentlichten 6. Album „End Theory“ begann. Das 7. Album erzählt über die Reise eines Mädchens vom Universum zur Erde.

Younha will im nächsten Jahr außerdem insgesamt 20 Solokonzerte geben. Dazu gehört auch ein Konzert im KPSO Dome im Olympia-Park in Seoul. Die Mehrzweckhalle, die Austragungsort der Turnwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul war, gilt als eine heilige Stätte des K-Pop, weil dort zahlreiche K-Pop-Konzerte stattfinden. Younha wird die sechste Solosängerin sein, die in dieser Halle ein Solokonzert gibt.

Younha debütierte 2004 zunächst in Japan als Sängerin. In Südkorea veröffentlichte sie ihr erstes Single-Album im Jahr 2006. Sie zeichnet für zahlreiche Hits verantwortlich, darunter vor allem „Password 486“, „Comet“, „Broke Up Today“ und „Event Horizon“.