Südkorea belegt Platz 23 im FIFA-Ranking

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft unter Trainer Jürgen Klinsmann beendet das Jahr auf Platz 23 im FIFA-Ranking. Die FIFA gab auf ihrer Homepage die Rangliste für Dezember bekannt. Südkorea konnte demnach seine Platzierung behaupten.





Unter den Ländern des Asiatischen Fußballverbands AFC ist Südkorea im FIFA-Ranking Dritter. Japan rangiert auf dem Spitzenplatz unter den asiatischen Ländern und Iran ist Zweiter. Spitzenreiter im FIFA-Ranking ist Argentinien, gefolgt von Frankreich und England.





Der Kader von Jürgen Klinsmann wird als nächstes an den Fußball-Asienmeisterschaften teilnehmen, die am 12. Januar in Katar eröffnet werden. Die Mannschaft will dort erstmals nach 64 Jahren wieder die Trophäe holen. Südkorea wurde mit Bahrain, Jordanien und Malaysia der Gruppe E zugelost. Im ersten Gruppenspiel trifft die Mannschaft am 15. Januar auf Bahrain.