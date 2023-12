Lee Kang-in und Kim Min-jae in Frankreich und Deutschland in Topelf der ersten Saisonhälfte

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanischen Fußballspieler Lee Kang-in und Kim Min-jae sind jeweils in Frankreich und Deutschland in die Topelf der ersten Saisonhälfte gewählt worden.





Das Portal für Fußballstatistiken WhoScored.com ermittelte die elf besten Spieler der ersten Jahreshälfte in der französischen Ligue 1 und in der deutschen Bundesliga und bildete aus ihnen das „Team der Saison“. Lee Kang-in von Paris Saint-German erhielt 7,17 Punkte und wurde als linker Flügelstürmer gewählt.





Lee wechselte vor der Saison vom spanischen Verein RCD Mallorca zu Paris Saint-German. In 15 Spielen traf er zwei Mal und bereitete zwei Tore vor. Im Spiel gegen FC Metz am 21. Dezember bereitete er einen Treffer vor und verhalf seinem Team zum 3:1-Sieg. Er konnte damit seine Kritiker wieder von seinen Qualitäten überzeugen, nachdem es zuletzt Zweifel an seinen Fähigkeiten gegeben hatte.





Lee hatte davor in der Champions League gegen Borussia Dortmund einen eher schwachen Auftritt hingelegt. Er konnte mehrere Torchancen nicht verwandeln und musste in der zweiten Halbzeit vom Platz. Die Fußball-App Fotmob gab ihm dafür 6,5 Punkte, die zweitschlechteste Bewertung in der Mannschaft.





Der bei FC Bayern München spielende Kim Min-jae wurde unter die besten Elf in der Bundesliga der ersten Jahreshälfte gewählt. WhoScored.com gab Kim 71,4 Punkte und wählte ihn als Abwehrspieler in das „Team of the Season“ der Bundesliga.





Der südkoreanische Fußballnationalspieler befindet sich derzeit auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere. Die Bundesliga wählte den Abwehrspieler in die Topelf des 15. Spieltags. In allen bisherigen 14 Bundesliga-Spielen der Saison stand der Neuzugang in der Startelf und wurde nur zwei Mal ausgewechselt. Er gilt als der stabilste Verteidiger beim FC Bayern München in der Zentrale, was er zuletzt im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart unter Beweis stellte.





Sport 1 schrieb über Kim, dass das "Monster", so Kims Spitzname, zum Leben erwacht sei. Kim Min-jae sei der Matchgewinner gegen den VfB Stuttgart gewesen und habe sich in die Herzen der Fans gespielt.