Jahresrückblick 2023

Das alte Jahr packt seine Koffer, das neue steht schon vor der Tür. So hoffen wir auf bess’re Zeiten –und von den alten sprechen wir. Genau das tun wir heute, denn es ist mal wieder Zeit für einen Jahresrückblick: Was ist in diesem Jahr so alles passiert, was ist gut gelaufen, was weniger gut? Die Corona-Pandemie ging offiziell zu Ende, dafür ging der Krieg in der Ukraine weiter und ein ganz neuer in Israel bzw. im Gaza brach los. Dazu passt irgendwie, dass das vergangene Jahr das wärmste seit Menschengedenken war. Die Welt blieb also weiter im Krisenmodus. Ebenfalls in der Dauerkrise befand sich der deutsche Fußball, insbesondere im Hinblick auf die heimische Fußball-EM im nächsten Jahr. Etwas Abwechslung boten die neuen, künstlich-intelligenten Chatbots wie ChatGPT. Doch ob KI-Anwendungen tatsächlich die Lösung oder doch eher ein Teil der Probleme sein werden, das ist vorerst noch eine offene Frage. Die Atomkraft in Deutschland wurde beendet, Indiens Bevölkerungszahl hat die Chinas übertroffen, das vereinigte Königreich hat jetzt tatsächlich einen König … es wären zu viele Themen zu besprechen. Beschränken wir uns daher also auf unsere persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse im abgelaufenen Jahr.