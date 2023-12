Lieder für Winternächte

Heute ist es in großen Städten aufgrund der vielen Lichter fast unmöglich, am Himmel noch Sterne zu erkennen. Kein Wunder, dass die sogenannte „Lichtverschmutzung“ inzwischen ein großes Umweltproblem geworden ist. Aber in Zeiten ohne Elektrizität waren die Nächte richtig dunkel. Es gab zwar Kerzen und Öllampen, aber Kerzen waren teuer und nur die Reichen konnten sie sich leisten, und die Öllampen der einfachen Menschen waren nicht besonders hell. Nachts konnten die Menschen daher nicht viel tun, und so gingen sie oft einfach ins Bett, wenn die Sonne untergegangen war. Es war der natürliche Rhythmus, bei Sonnenuntergang zu Bett zu gehen und bei Sonnenaufgang zur Arbeit wieder aufzustehen. Doch im Winter sind die Nächte lang, und man kann sich vorstellen, wie langweilig das dann werden konnte. Und wenn man dann auch noch jemanden vermisste, war es vermutlich kaum auszuhalten. Hwang Jin-i황진이, Joseons bekannteste Gisaeng oder Unterhaltungskünstlerin, schrieb über diese Erfahrung das folgende Gedicht:





Ich möchte die Mitte einer langen Winternacht ausschneiden

und unter einer warmen Decke aufbewahren,

damit ich sie herausholen kann, wenn mein Geliebter mich nachts besucht.





Mit diesen Worten beschrieb sie ihre Sehnsucht nach ihrem Geliebten.





Unser nächstes Lied trägt den Titel „Winter“, wird von einer Gayageum begleitet und beruht auf dem gleichnamigen Gedicht der Dichterin Heo Nanseolheon허난설헌. Heo war eine der berühmtesten Dichterinnen der mittleren Joseon-Ära. Sie war die Schwester von Heo Gyun, der den berühmten Roman „Die Geschichte von Hong Gil-dong홍길동“ geschrieben hat. Sie war so talentiert, dass sie schon mit acht Jahren ihre ersten Gedichte schrieb, aber die Joseon-Ära war keine gute Zeit für begabte Frauen. Frauen durften damals keine eigene Karriere haben oder an gesellschaftlichen Aktivitäten außerhalb ihrer vier Wände teilhaben. Die einzige Option, die ihnen offenstand, waren arrangierte Ehen. Doch die Ehe von Heo Nanseolheon war keine gute, und ihre Familie wurde Opfer politischer Verfolgung. Und nachdem all ihre Kinder in jungem Alter krank wurden und starben, verlor sie den Willen zum Leben. Sie starb im jungen Alter von 27 Jahren und hinterließ nur ein Testament, in dem sie darum bat, dass ihre Gedichte verbrannt werden. Das Gedicht, aus dem wir hier zitieren möchten, bringt deutlich zum Ausdruck, wie einsam ihr Leben war.





Der Klang des Wassers, das durch die kupferne Wasseruhr fließt.

Die Nacht wird dunkel, doch die Seidendecke bleibt kalt, auch als der Mond die Vorhänge erhellt.

Ich lehne mich an das Geländer und sehne mich nach meinem Geliebten an der Grenze.

Er reitet sein Pferd wohl die Küste entlang mit einem Speer in seiner Hand.

Seine Lederrüstung ist vom wirbelnden Sand und Schnee abgenutzt.

Vor Sehnsucht nach dem duftenden Zimmer seiner Frau benetzen seine Tränen das Taschentuch.





Wie traurig, dass sie ihre Einsamkeit nur in einem Gedicht wie diesem zum Ausdruck bringen konnte.

Als letztes möchten wir heute noch ein Geomungo-Solo mit dem Titel „Soyeopsanbang소엽산방“ vorstellen. Zu Deutsch bedeutet das soviel wie „Vor einem Haus in einem Bergdorf Blätter kehren“. Der Komponist des Stückes, der Gayageum-Virtuose Hwang Byeong-ki황병기, beschrieb das Stück als eine Ode daran, wie schnell die Zeit vergeht. Nur noch drei Tage verbleiben uns im Jahr 2023. Dieses Jahr verging so schnell, dass vermutlich viele von uns nicht alles geschafft haben, was sie sich zu Beginn vorgenommen hatten. Aber wir sollten uns nicht mit Bedauern über das vergangene Jahr aufhalten, sondern lieber das neue Jahr frisch und positiv willkommen heißen.





