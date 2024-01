„Spring Day“ und „Yet to Come” von BTS werden wieder gerne gehört

Alle Mitglieder der Boyband BTS haben nun ihren Wehrdienst begonnen und dies beeinflusst die globale Musikwelt auf eine besondere Weise.

Ein Lied von BTS, das schon vor zehn Jahren veröffentlicht wurde, kam auf Platz eins der iTunes Top Song Charts und in obere Regionen der Billboard Charts. Auch die Musikvideos werden häufiger gesehen. Der Grund liegt wohl darin, dass die Fans mit den bereits veröffentlichten Liedern und Videos von BTS die Wartezeit überbrücken wollen.

Das Lied „Spring Day“ wurde im Jahr 2017 veröffentlicht, „Outro: Tear“ ist im dritten regulären Album von 2018 enthalten und „No More Dream“ ist das Debütlied der Jungs aus dem Jahr 2013. Alle drei Lieder haben jüngst den Spitzenplatz von iTunes Top Song Charts erreicht und sind in die Billboard Digital Song Sales eingestiegen. Weitere Songs von BTS klettern ebenfalls in den Charts nach oben.

Die Mitglieder von BTS haben für ihre Fans auch einiges vorbereitet, so dass die Wartezeit nicht zu lang und trist wird. Jüngst wurde der Fansong “Closer Than This” von Jimin veröffentlicht. Welche weiteren Events geplant sind, die Fans sind sehr gespannt.