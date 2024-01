Stray Kids sind auch in Deutschland beliebt

Die koreanische Gruppe Stray Kids hat in diesem Jahr einiges erreicht. In den Billboard Charts und bei Spotify haben sie hervorragend abgeschnitten. In Deutschland und Japan waren sie ebenfalls sehr erfolgreich.

Die Official Charts von Deutschland haben die Top 100 Album Charts von 2023 veröffentlicht, der Ermittlungszeitraum ist der 9. Dezember 2022 bis 7. Dezember 2023. Die Jungs kamen mit dem dritten regulären Album und dem Minialbum von jeweils Juni und November auf Platz 26 und 91. Stray Kids waren die einzigen K-Pop-Künstler in diesen Charts.

Auch in Japan kamen sie mit dem ersten EP-Album für Japan und ersten regulären Album für Japan, sowie dem Album „Five Star“ jeweils auf Platz vier, neun und 23 der Orikon Jahres-Album-Charts.

Was wird wohl das neue Jahr für die Boyband bringen?