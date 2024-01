Day6 veranstalten Konzert

Nun ist die Gruppe Day6 wieder vollzählig und um dies zu feiern, haben die Mitglieder gleich ein Konzert veranstaltet.

Vom 22. bis 24. Dezember fand in Seoul das Konzert „Day6 Christmas Special Concert ‘The Present: You are My Day” statt. Als der Vorverkauf der Tickets begann, waren sie im Nu vergriffen. In den drei Tagen kamen 20.000 Besucher und der letzte Auftritt wurde auf einer Internetplattform live übertragen.

Da es das erste Konzert seit vier Jahren war, haben sich die Sänger viel Mühe gegeben. Sie sangen 23 Songs und spielten dazu Instrumente. Wenn die Fans spontan eine Stelle noch einmal hören wollten, wiederholten sie diese einfach. Die Fans waren selbstverständlich völlig aus dem Häuschen.

Die Sänger brachen schließlich in Tränen aus und sagten, dass das lange Warten nun ein Ende habe. Sie seien so glücklich. Sie seien jetzt wieder zurück und wollen zeigen, was sie alles zu bieten haben.