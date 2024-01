LE SSERAFIM in Japan und China beliebt

Die Hanteo-Charts haben die Liste von der dritten Dezemberwoche je Land veröffentlicht. Demnach befindet sich die Girlgroup LE SSERAFIM in Japan und China auf dem Spitzenplatz. Nur ATEEZ haben es in den USA an die Spitze geschafft. Die Hanteo-Charts erfassen Daten zu Alben, Liedern, Einträgen in sozialen Medien usw. und bereiten sie für eine Rangliste auf. Diese wird je Land jeden Freitag veröffentlicht.

LE SSERAFIM sind also in Japan mit dem Lied „Perfect Night“ erfolgreich. Nach den Sängerinnen folgt gleich Jung Kook. Auch in China sind die Girls gefragt. Das Lied „Perfect Night“ kommt dort gut an.

Das Lied ist eben weltweit beliebt. In den aktuellen Charts von Billboard ist „Perfect Night“ ebenfalls zu finden. Damit ist das Lied schon sieben Wochen in Folge in den Global 200 vertreten.