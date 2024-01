IVE produzieren für Fans Christmas-Video

Die Girlgroup IVE hat am 24. Dezember auf ihrem offiziellen YouTube Kanal ein Christmas-Video zum Lied „Payback“ hochgeladen. Das Lied stammt vom Album, das im Oktober herauskam.

Im Video kann man sehen, wie das Mitglied Jang Wonyoung einen Brief schreibt und ihn an den Weihnachtsbaum hängt und Rei lächelt mit einem Geschenk in den Händen. Liz spielt mit dem Teddy-Bär, Gaeul hat einen Schneemann-Haarreif auf und An Yujin lacht freundlich.

Die Fans sind besonders erfreut, da in dem Video auch Botschaften an die Fans platziert wurden.

IVE wollen gleich am 1. Januar die erste Folge von „1, 2, 3 IVE“, einer selbst produzierten Serie, hochladen und auf diese Weise mit ihren Fans kommunizieren.