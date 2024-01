Die mutigen drei Geschwister (9) 콩깍지가 끼셨네요

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





콩깍지 Nomen für „Bohnenhülse“

-가 Subjektpostposition

끼- Verbstamm des Verbs 끼다, hier für „sich festsetzen, eingeklemmt sein“

-시- Höflichkeitsinfix

-었- Vergangenheitsinfix

-네 Aussagenendung (besonders für eine Feststellung)

-요 Höflichkeitssuffix





Der Ausdruck 콩깍지가 끼셨네요 bedeutet wortwörtlich „Bohnenhülsen haben sich bei Ihnen festgesetzt“. Festgesetzt haben sich die Bohnenhülsen genauer gesagt dabei an den Augen des Gegenübers. Sie blockieren sozusagen seine Sicht, sodass das Gegenüber vor allem die Person, in die er verliebt ist, nicht richtig einschätzen kann und ihre schlechten Seiten nicht sieht. Auf Deutsch wäre der Satz also übersetzbar mit „Sie sind ja von der Liebe völlig geblendet“ oder „Sie sehen ja alles durch eine rosarote Brille“. „Sie haben wohl Tomaten auf den Augen“ ließe sich ebenfalls sagen.

Korrekt müsste die Redewendung allerdings eigentlich mit dem Verb 씌다 für „bedeckt werden, aufgesetzt werden“ formuliert werden: 콩깍지가 씌셨네요.