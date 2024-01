Die besten Orte für das Erleben des ersten Sonnenaufgangs des Jahres

ⓒ Getty Images Bank

Die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar verläuft in Korea ziemlich ruhig. Viele machen sich aber auf den Weg zu den Bergen und Stränden, von wo aus sie beim Sonnenaufgang das neue Jahr willkommen heißen können. Zu den meist besuchten Orten gehören der Sonnenaufgangsplatz am Kap Homigot in der Hafenstadt Pohang mit den berühmten Bronzeskulpturen zweier Hände, der Berg Eungbong-san in Seoul mit dem besten Blick auf die aufgehende Sonne über dem Fluss Han, und der Berggipfel Seongsan Ilchulbong der Insel Jeju-do, der seit 2007 zum UNESCO-Weltnaturerbe zählt.