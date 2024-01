2023 zum ersten Mal seit drei Jahren keine Hinrichtung in Japan

ⓒ Getty Images Bank

Japanische Zeitungen wie „Yomiuri Shimbun“ und „Nihon Keizai Shimbun“ berichteten am 29. Dezember, dass in Japan im Jahr 2023 zum ersten Mal seit drei Jahren keine Hinrichtung stattgefunden hat.





Nach den Berichten wurden 2023 an japanischen Gerichtshöfen drei Menschen zusätzlich zum Tode verurteilt. Jedoch wurden im vergangenen Jahr keine Todesurteile vollstreckt. Nach dem aktuellen Gesetz ist in Japan in der Zeit des Jahreswechsels vom 29. Dezember bis zum 3. Januar die Vollstreckung von Todesurteilen verboten.





Damit ist das Jahr 2023 für Japan, wo die Todesstrafe noch angewendet wird, nach 2020 wieder ein Jahr ohne Hinrichtungen. Zuletzt wurde in Japan im Juli 2022 ein Mann hingerichtet, der 2008 bei einem Amoklauf in Tokio sieben Menschen ermordet hatte. Auch im Jahr 2021 wurden drei Menschen hingerichtet.





In Japan befinden sich derzeit 106 Menschen im Todestrakt. Japan wird von internationalen Menschenrechtsorganisationen zur Abschaffung der Todesstrafe aufgefordert, behält diese jedoch bei, mit der Begründung, dass eine große Mehrheit der japanischen Bevölkerung die Todesstrafe befürwortet.