Shim A-jin : „Große Schwester“ (2022) – Teil 1

ⓒ Getty Images Bank

An dem Tag, als wir Jeong Mu-wun zum ersten Mal sahen, erschrak meine Schwester so sehr, als hätte sie einen Mann gesehen, dem die Füße aus dem Gesicht wuchsen. Aber Jeong Mu-wun beachtete sie überhaupt nicht. Das weckte offenbar die Neugier meiner Schwester. Sie fragte sich, was das für ein Mann war, der ihr so wenig Interesse entgegenbrachte.









Ich setzte alle mir zur Verfügung stehenden Mittel ein. Ich setzte meinen Verstand, mein Geld und sogar mein Aussehen ein. Ich legte sogar einen Lottoschein auf den Bussitz, auf dem er sitzen sollte. Es wäre der Hauptgewinn gewesen. Aber er ließ den Schein auf den Boden fallen. Er interessierte sich nicht für die Tasche, die ein alter Mann auf der Bank zurückgelassen hatte, selbst als deutlich dicke Geldbündel zwischen den nicht verschlossenen Reißverschlüssen sichtbar wurden. Und auch als sein Chef ihm grundlos eine Prämie gab, blieb er distanziert.

Ich war verzweifelt. Mu-wun zeigte einfach kein Interesse an mir oder dem, was ich tat.









Gerade als meine Schwester einen Schritt auf ihn zu machte, versperrte uns etwas die Sicht.

Es war keine Pflaumenblüte und keine Azalee, aber doch eine rosafarbene Masse, die am ehesten wie eine Blume aussah. Wir erkannten jedoch bald, dass es keine Blume war. Es war unsere jüngste Schwester.

Ganz in Rosa gehüllt – rosa Schleife, rosa Ohrringe, rosa Kapuzenpulli, rosa Rock und rosa Schuhe – lächelte uns das Mädchen an, bevor es sich auf den Boden warf.

„Hallo? Bitte helfen Sie mir doch!“, rief sie.

Wäre er ein normaler Mann gewesen, wäre er zu ihr hinübergelaufen und hätte ihr geholfen, nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie nicht verletzt war. Er hätte ihren Körper unbeabsichtigt berührt, aber Mu-wun war kein gewöhnlicher Mann. Er ging langsam auf sie zu, ohne seine Schritte zu beschleunigen, und blieb einen Moment neben dem Mädchen stehen.

„Oh, du bist es, Mu-wun. Bitte hilf mir doch.“

Meine Schwester und ich waren verblüfft. Unsere jüngste Schwester kannte Mu-wun bereits? Na, so was ...









Shim A-jin(*1972): „Große Schwester“ (2022) – Teil 1