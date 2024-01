Christliche Traditionen in SK

ⓒ Getty Images Bank

Kein anderes Land der Welt, in dem die Bevölkerung ethnisch ähnlich weitgehend homogen ist wie in Südkorea, ist religiös vergleichbar divers. Die längste Zeit der koreanischen Geschichte waren die verschiedensten spirituell-religiösen Rituale und Wertvorstellungen wie schamanistische Geisterbeschwörungen, buddhistische Zeremonien und konfuzianische Ahnenverehrung in der Bevölkerung gleichermaßen verbreitet, ohne dass sich die Leute einer organisierten Religion zugehörig fühlten. Noch heute ist die allgemeine religiöse Toleranz in Südkorea vorbildlich. Erst mit der Urbanisierungswelle aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs in den 1960er und 70er Jahren traten immer mehr Koreaner vor allem einer buddhistischen oder christlichen Konfession bei. So sind und waren sämtliche südkoreanische Präsidenten mit voller Amtszeit (ohne die Militärführer) Anhänger einer Kirche, meist der katholischen. Auch der Gründervater Nordkoreas, Kim Il-sung, ist als Presbyterianer aufgewachsen. Kirchen, Prediger und Missionare gehören heute zum typischen Stadtbild, und Weihnachten ist ein offizieller Feiertag. Ist Südkorea ein christliches Land?