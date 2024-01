BABYMONSTER sind nach nur einem Monat Super Rookies

Die Girlgroup BABYMONSTER debütierte erst am 27. November letzten Jahres, aber in nur einem Monat haben die Sängerinnen schon bewiesen, dass sie DIE Girlgroup der nächsten Generation sind.

Zuerst wurden die Mitglieder im Rahmen einer Reality-Show „Last Evaluation“ bekannt. Die Fans konnten mit den Teilnehmern dieser Show träumen, als Sängerin debütieren zu können. Die Zuschauer freuten sich und weinten mit den Teilnehmern, wenn sie eine Mission erfolgreich absolviert haben oder mal nicht erfolgreich waren. Die Gruppe wurde so auf Anhieb bekannt und beliebt. Gleich mit dem Debütsong kam BABYMONSTER in die US-iTunes Top 50. In nur acht Tagen schaffte sie es in die Billboard Global 200. Auch das Musikvideo zum Lied ist beliebt. Binnen vier Tagen wurde es über 50 Millionen Mal gesehen, und die 100 Millionen-Marke wurde in 18 Tagen erreicht.

BABYMONSTER will auf jeden Fall in diesem Jahr den richtigen Durchbruch schaffen und nicht nur mit Musik, sondern mit verschiedenen Contents ihren Fans nähertreten.