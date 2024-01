US-Billboard: „Circle“ von ONEW ist bestes K-Pop Album 2023

Das erste reguläre Album von ONEW, Mitglied von SHINEE, ist laut US-Billboard das beste K-Pop-Album.

Am 29. Dezember hat das Medium auf der offiziellen Homepage bekannt gegeben, welche die besten 25 K-Pop-Alben vom Jahr 2023 seien. Demnach wurde das Album „Circle“ von ONEW als erstes genannt. Billboard erklärte, dass der Sänger an allen Liedern mitgewirkt und so sein musikalisches Talent gezeigt habe. Besonders könne man die 15-jährige Erfahrung als Sänger gut erkennen. Auch wurde das Lied „O (Circle)“ aus dem Album genauestens beleuchtet.

Das Werk von ONEW kam gleich nach der Herausgabe auf Platz eins der iTunes Top Album Charts in 32 Ländern und Regionen. Auch war es auf Platz eins bei den Worldwide iTunes Album Charts und verschiedenen Musikcharts platziert.

Weitere Alben auf der Liste sind das siebte reguläre Album von EXO, das zweite Minialbum von D.O., das dritte reguläre Album von Red Velvet und weitere.