Comeback-Meldungen im neuen Jahr

Mit Beginn des neuen Jahres haben mehrere Sänger ihr Comeback angekündigt. Itzy, Kim Sung Kyu, Jeong Sewoon und B1A4 wollen neue Werke veröffentlichen.

Kim Sung Kyu, Mitglied von Infinite, hat am 1. Januar ein neues Lied mit dem Titel „Feeling“ herausbracht. In diesem Lied singt er von Abschied und Sehnsucht. Es ist eigentlich ein Remake-Lied, das Lied wurde erstmals 1999 veröffentlicht.

Dann will die Gruppe Itzy in der darauffolgenden Woche ein neues Album herausbringen. Das Album mit dem Namen „Born to Be“ wird am 8. Januar erscheinen. Am selben Tag wird ein neues Album der Gruppe B1A4 ebenfalls erhältlich sein. Das neue, achte Minialbum ist ein Werk nach etwa zwei Jahren. Im Album sollen insgesamt fünf Titel enthalten sein, und alle Lieder im Album wurden von den Mitgliedern der Band produziert.

Der Solosänger Jeong Sewoon hat am 4. Januar sein sechstes Minialbum auf den Markt gebracht. Er befindet sich auf einer Reise zu sich selbst. Er stellt verschiedene Fragen auf der Suche nach sich selbst.