Konflikt zwischen China und den Philippinen um Südchinesisches Meer spitzt sich zu

Die Spannungen zwischen China und den Philippinen wegen Gebietsansprüchen im Südchinesischen Meer nehmen zu. Chinas Luftstreitkräfte und Marine gingen am 3. und 4. Januar im Südchinesischen Meer nach eigenen Angaben auf Patrouille.





Damit wurde auf gemeinsame Patrouillen der USA und der Philippinen reagiert, die zur gleichen Zeit in dem Gebiet stattfanden. China begründet seinen Anspruch auf das Südchinesische Meer historisch mit der sogenannten Neun-Striche-Linie. Die chinesische Regierung markierte mit neun Feder-Strichen auf einer Seekarte willkürlich ihr Herrschaftsgebiet und beansprucht 90 Prozent des Seegebiets für sich. Dies wird von den Anrainerstaaten nicht akzeptiert, so dass es in der Frage regelmäßig zu Streit kommt.





Auch im vergangenen Monat gab es einen Zusammenstoß von Schiffen der Philippinen und Chinas, womit die Spannungen zunahmen. China behauptet, dass hinter den Philippinen die USA stehen, und fordert die USA auf, sich nicht länger in die Frage des Südchinesischen Meeres einzumischen und Provokationen der Philippinen zu unterstützen.





Die Philippinen argumentieren damit, dass China das Urteil des Ständigen Schiedshofes PCA ignoriert, obwohl die Richter entschieden hatten, dass Chinas Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer unbegründet sind. Die Philippinen verstärken ihr Bündnis mit den USA, seit der China-freundliche Präsident Duterte zurückgetreten ist. Die Spannungen erhöhten sich zuletzt, weil China nicht einlenken will und sogar mit einer "physischen Reaktion" droht.