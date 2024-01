Korruption in Armee offenbar Grund für Säuberungsaktion in China

ⓒ YONHAP News

US-Geheimdienste sehen Korruption beim chinesischen Militär als Grund für eine jüngste Säuberungsaktion in China. Wegen der Machenschaften soll Chinas Verteidigungsfähigkeit geschwächt worden sein. Laut einem Bericht von Bloomberg News am 6. Januar sind die US-Geheimdienste der Ansicht, dass vor allem Probleme bei den 2016 gegründeten Raketenstreitkräften dem Vertrauen in die Schlagkraft der Volksbefreiungsarmee geschadet haben.





In den USA wird daher vermutet, dass Staatschef Xi Jinping in den kommenden Jahren eher nicht über größere Militäraktionen nachdenken wird. Als ein Beispiel für Korruption im Militär wurde genannt, dass Raketen mit Wasser statt mit Treibstoff befüllt wurden. In anderen Fällen soll es Raketen geben, die mit mangelhaften Spitzen versehen sind und deshalb nicht funktionieren können. Bloomberg News berichtete am Vortag, dass China in den letzten sechs Monaten etwa 15 hochrangige Militärangehörige ohne Angabe von Gründen abgesetzt hat. Darunter befindet sich auch der seit Monaten aus der Öffentlichkeit verschwundene frühere Verteidigungsminister Li Shangfu.





In Bezug auf die Säuberungswelle wird auch darauf hingewiesen, dass Xis Bemühungen um die Modernisierung der Streitkräfte seit der Gründung der Raketenstreitkräfte im Jahr 2016 damit offenbar ins Leere liefen. Xi Jinping investierte Milliarden von Dollar, damit das Militär bis 2027 in eine moderne Streitmacht verwandelt wird. Wegen der weit verbreiteten Korruption im Militär sei dieses Ziel nun praktisch nicht mehr zu verwirklichen.





Weiter heißt es in dem Bericht, dass die USA Xi durch die Säuberungsaktion nicht geschwächt sehen. Im Gegenteil zeige sein Durchgreifen, dass er die Kommunistische Partei nach wie vor fest im Griff hat. Zudem habe er sowohl nach innen als auch nach außen demonstrieren können, dass er es mit der Beseitigung der Korruption ernst meint. Die offizielle Zeitung der chinesischen Volksbefreiungsarmee kündigte im Leitartikel vom 1. Januar für dieses Jahr einen Krieg gegen Korruption an und deutete damit weitere Säuberungen an.