Fußballnationalmannschaft feiert Sieg im letzten Testspiel vor Asien Cup

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft hat das letzte Testspiel vor dem Asien Cup gegen den Irak in Abu Dhabi mit 1:0 gewonnen.





Der Kader von Nationaltrainer Jürgen Klinsmann feierte damit bereits den sechsten Sieg in Folge. Seit September letzten Jahres gewann die Mannschaft gegen Saudi-Arabien, Tunesien, Vietnam, Singapur und China. In diesen sechs Spielen erzielte sie 19 Tore und ließ keinen Gegentreffer zu.





Mit dem Sieg gegen eines der arabischen Länder, gegen die sich Südkorea beim Asien Cup stets schwertut, hat die Mannschaft frisches Selbstvertrauen getankt. Südkorea verlor 2007 im Halbfinale gegen den Irak nach Elfmeterschießen. Beim letzten Asien Cup unterlag das Team im Viertelfinale Katar mit 0:1.





Klinsmann hatte in der ersten Halbzeit die in Europa aktiven Spieler geschont und in der Abwehr Umstellungen vorgenommen. Ohne Schlüsselspieler gelangen der Mannschaft keine nennenswerten Vorstöße in die gegnerische Hälfte. Die Abwehr offenbarte Lücken und ermöglichte dem Gegner zahlreiche gute Torchancen. In der 40. Spielminute ging die südkoreanische Mannschaft dennoch durch einen Treffer von Lee Jae-sung in Führung.





In der zweiten Spielhälfte wurden die in Europa aktiven Spieler wie Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Lee Kang-in und Kim Min-jae aufs Feld geschickt und es kam mehr Schwung ins Spiel. Einen weiteren Treffer gab es zwar nicht, aber die Südkoreaner hatten nun deutlich mehr Torchancen. Kim Min-jae von Bayern München organisierte gekonnt die Abwehr, damit kam die irakische Mannschaft kaum noch zu guten Chancen.





In der 86. Minute musste Lee Kang-in von Paris Saint German vom Platz. Es war das erste Mal seit dem letzten Qualifikationsspiel für die Fußball-WM in Russland 2016 gegen Katar, dass ein südkoreanischer Fußballspieler in einem Länderspiel die rote Karte gesehen hatte. Die knappe Führung konnte die Mannschaft aber auch mit zehn Spielern behaupten.





Die Nationalmannschaft wird am kommenden Mittwoch in Katar eintreffen. Am 15. Januar bestreitet sie gegen Bahrain ihr erstes Gruppenspiel.