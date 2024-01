Golfer Im Sung-jae knackt Rekord der meisten Birdies

ⓒ YONHAP News

Profigolfer Im Sung-jae hat zum Auftakt der PGA Tour den Rekord der meisten Birdies bei einem Turnier seit 1983 aufgestellt.





Beim “ The Sentry Tournament of Champion” in Kapalua, Maui, Hawaii, gelangen dem Südkoreaner in der Finalrunde elf Birdies. Mit einem Bogey verkürzte er damit um zehn Schläge und erreichte mit einem Gesamtscore von 25 unter Par den fünften Platz gemeinsam mit dem Weltranglistenersten Scottie Scheffler.





Über das gesamte Turnier hinweg verbuchte er insgesamt 34 Birdies und überbot damit die von Jon Rahm im Jahr 2022 aufgestellte bisherige Bestmarke von 32 Birdies. Seit der Einführung dieser Zählweise auf der PGA-Tour im Jahr 1983 hat Im damit den Rekord der meisten Birdies in einem Turnier aufgestellt.





Der 25-Jährige hatte zuvor am The Sentry drei Mal teilgenommen und war jedes Mal unter die ersten Zehn gekommen. 2021 hatte er auf der PGA-Tour mit 498 Birdies den Rekord der meisten Birdies in einer Saison aufgestellt.