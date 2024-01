Eiskunstlauf-Landesmeisterschaft: Cha Jun-hwan bei den Herren und Shin Ji-a bei den Damen erfolgreich

ⓒ YONHAP News

Eiskunstläufer Cha Jun-hwan hat bei den Landesmeisterschaften das achte Mal in Folge den ersten Platz belegt. Bei dem Wettbewerb im südkoreanischen Uijeongbu in der Provinz Gyeonggi ging er mit einer Gesamtwertung von 275,94 Punkten als Sieger hervor. Für seine Kür am Sonntag erhielt Cha 179,43 Punkte und für die Darbietung des Kurzprogramms den Tag davor 96,51 Punkte.





Bei den Landesmeisterschaften wurden die drei Startplätze für die Eiskunstlauf-WM im März in Montreal, Kanada, vergeben. Cha konnte sich als Sieger gemeinsam mit Lee Si-hyeong und Kim Hyun-gyeom qualifizieren. Seo Min-kyu, der den dritten Platz belegte, wird aufgrund der Altersgrenze der Internationalen Eislaufunion an der Junioren-WM teilnehmen. Zur Saison 2024 ist das Mindestalter für Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer auf Spitzenniveau von 16 auf 17 Jahre angehoben worden.





Bei den Frauen schaffte es das Nachwuchstalent Shin Ji-a ganz oben aufs Podest. Shin gewann das zweite Mal in Folge mit einer neuen persönlichen Bestmarke von insgeamt 149,28 Punkten. Die 16-Jährige bezauberte das Publikum mit einer eleganten Darbietung zum Song „Not About Angels“, die nahezu perfekt war.





Wie Seo Min-kyu ist auch Shin wegen der Altersgrenze nicht für die WM startberechtigt und muss bei der Junioren-WM an den Start gehen. Lee Hae-in qualifizierte sich mit dem zweiten Platz für die WM. Kim Chae-yeon konnte sich mit dem dritten Platz ein Ticket sichern.