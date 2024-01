Restaurierung und Konservierung von Kunst im öffentlichen Raum

Kunst und Kultur sind im Stadtleben fest verankert. Auch in Seoul prägen zahlreiche Skulpturen von namhaften Künstlern das Stadtbild. Bei den meisten Kunstwerken im öffentlichen Raum handelt es sich um Statuen von Patrioten oder Helden, die seit der japanischen Kolonialzeit bis zum Ende des Koreakriegs geschaffen wurden. Ein Beispiel ist die Bronze-Statue von Admiral Yi Sun-Shin auf dem Gwanghwamun-Platz. Mit der Zeit entstehen an den Skulpturen Rissflächen durch Korrosion aufgrund von Umwelteinflüssen wie Wind, Regen und Abgasen. In Korea gibt es jedoch bisher keine gesetzlichen Regelungen für die Restaurierung und Konservierung von Bronzearbeiten, die sich im Freien befinden.

Ein Seminar zu diesem Thema, das im Kim Sejung-Kunstmuseum in Seoul stattfand, stieß daher auf großes Interesse.