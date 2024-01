Fotograf Kang Woon-gu und Felsbilder aus prähistorischer Zeit

Petroglyphen sind wichtige Dokumente, die Aufschluss geben über das Leben und den Alltag der Menschen in prähistorischer Zeit. Der Fotograf Kang Woon-gu hat seit 2017 Gebiete Zentralasiens, Russlands und Chinas bereist und in Stein gearbeitete Felsbilder aus einer Zeit von vor mehr als 5000 Jahren mit seiner Kamera aufgenommen. Seine Bilder werden derzeit im Museum Hanmi in Seoul ausgestellt.

Der heute 81-jährige Fotograf ist Wegbereiter der Dokumentations-Fotografie in Korea. In seinen Arbeiten stehen Porträts von Künstlern, das Leben von Menschen und die Umwelt im Mittelpunkt. Vor kurzem fand als Rahmenprogramm der Ausstellung ein Gespräch mit Kang Woon-gu statt.