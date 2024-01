Das Beste im Winter: die Fußbodenheizung Ondol

ⓒ Getty Images Bank

Korea ist unter anderem für seine traditionelle Fußbodenheizung bekannt, meist Ondol genannt. Das Heizungssystem gibt es schon seit vielen hunderten, wenn nicht tausenden von Jahren. Ähnlich wie in römischen Thermen wurde dazu die heiße Abluft der Koch- oder einer speziellen Feuerstelle durch eine Art Tunnelsystem unter den Fußboden der beheizten Zimmer geleitet. Dabei wurden spezielle Steine erhitzt, die noch lange nach dem Erlöschen der Feuerstelle Wärme abgaben, bei besonderen Glimmer-Steinen angeblich bis zu einer Woche. Lange Zeit war diese Heiztechnik allerdings reinster Luxus für Königs- und Adelspaläste, erst gegen Ende der Joseon-Zeit war sie allgemein verbreitet und wurde auch in einfachen Lehmhütten verwendet. Während der japanischen Besatzungszeit entdeckte ein amerikanischer Architekt das System und führte es im Westen ein, seit 2018 gehört es zum immateriellen Kulturgut Südkoreas. Heute durchströmt warmes Wasser im kalten Winter hierzulande jeden Fußboden in jeder Privatwohnung. So angenehm wie es meist ist, hat es auch einige Nachteile. Sprechen wir darüber!