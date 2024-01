Schlittenfahren in der Stadt

ⓒ YONHAP News

In den Parks Ttukseom, Jamwon und Yeouido am Fluss Han sind seit Ende Dezember Schlittenbahnen in Betrieb, die im Vergleich zu den großen Schlittenbahnen an den privaten Ski-Resorts vielleicht etwas klein, aber trotzdem einen Besuch wert sind. Der Eintritt kostet sowohl für Erwachsene als auch für Kinder einheitlich 6.000 Won. In jedem Park steht eine 80m lange Schlittenbahn zur Verfügung, die man erst ab sieben Jahren benutzen kann, und eine weitere mit einer Länge von 30m. Die kurze Piste, die in der Regel auch weniger steil als ist als die lange, können auch Kinder im Alter von 3-6 Jahren herunterfahren.