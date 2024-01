US-Tidal: P1Harmony ist Artist to Watch 2024

Die US-amerikanische Streaming-Plattform TIDAL hat die koreanische Boygroup P1Harmony genauestens beleuchtet. Am 4. Januar hat TIDAL die Künstler vorgestellt, auf die man im neuen Jahr 2024 aufmerksam werden sollte (Artist to Watch 2024). Auf der Liste K-Pop: Artist to Watch Playlist ist auch die Gruppe P1Harmony zu finden.

Bereits im Juni letzten Jahres haben sie mit dem Lied „JUMP“ aus dem sechsten Minialbum diese Liste angeführt. Außerdem ist das Album auf Platz 51 in die US-Billboard Mainalbumcharts, also Billboard 200, eingestiegen. Das war ein großer Erfolg für diese Gruppe.

Jüngst sind sie mit der Digital Single „Fall in Love Again“ auf die Listen „Mediabase’s Top 40 Radio Airplay“ und „Billboard’s Pop Airplay“ gekommen.