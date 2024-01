ITZY kehrt in die Musikszene zurück

Endlich hat die Girlgroup ITZY ihre Aktivitäten wieder aufgenommen. Am 8. Januar kamen ihr neues Minialbum und das Lied „UNTOUCHABLE“ heraus. Jede Veröffentlichung der Sängerinnen ist ein Volltreffer, so dass die Fans von den Liedern und Performances nicht genug bekommen können.

Die Musikvideos zu den Liedern „Born to Be“ und „Mr. Vampire“ erreichten gleich nach der Veröffentlichung Platz eins von YouTube Trending World Wide. Hieran kann man gut erkennen, wie sehr die in- und ausländischen Fans auf die Gruppe ITZY und das neue Album gespannt sind.

Im neuen Minialbum sind insgesamt zehn Titel enthalten und die einzelnen Mitglieder haben auch zum ersten Mal an der Komposition und dem Liedtext mitgewirkt. Anlässlich ihres Comebacks haben die Sängerinnen verschiedene Events vorbereitet. Sie treten in mehreren YouTube-Programmen auf. Am 24. und 25. Februar wollen ITZY dann noch ein Solokonzert in Seoul veranstalten und damit zum zweiten Mal auf Welttournee gehen.