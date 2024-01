Jimin und Jung Kook trotz Abwesenheit gefragt

Die Mitglieder von BTS sind trotz Abwesenheit wegen ihres Wehrdienstes weiter gefragt.

„Closer than this” von Jimin ist auf Platz eins der iTunes Charts in 109 Ländern und Regionen gekommen. Das Lied wurde am 22. Dezember veröffentlicht. Schon bei der Herausgabe hatte dieser Song für Furore gesorgt, denn innerhalb nur eines Tages nach der Veröffentlichung kam er in 90 verschiedenen Ländern auf den Spitzenplatz, obwohl es kein Weihnachtslied war. Bei Amazon ist das Lied ebenfalls sehr beliebt. In vier Kategorien steht das Lied schon elf Tage in Folge ganz oben auf der Liste.

Jung Kook ist in Großbritannien weiter beliebt. Laut den jüngsten Veröffentlichungen der britischen Official Charts am 6. Januar ist das Lied „Standing next to You” aus dem Soloalbum von ihm wieder in die Official Single Top 100 eingestiegen. Das Album befindet sich weiterhin in den Charts Official Album Top 100 und ist damit schon acht Wochen lang auf dieser Liste vertreten.

Unter anderem haben die Vertreter von Official Charts das Lied „Seven“ zu den besten Liedern gewählt (The best songs and albums of 2023: Official Charts Staff picks) und es war das einzige K-Pop-Lied in diesen Charts. Man kann daran die Beliebtheit von Jung Kook in Europa gut erkennen.