Neue Gruppe Geenius hat debütiert

Gleich mit Beginn des neuen Jahres ist eine neue Girlgroup auf den Plan getreten. Der Name lautet Geenius und die Gruppe besteht aus insgesamt fünf Mitgliedern. Am 5. Januar wurde dann der Debütsong “Voyage” veröffentlicht. Es zählt zum House-Genre und hat eine attraktive Melodie. Auch gibt es träumerische Elemente, fröhliche Rhythmen und eben eine eingängige Melodie. Alle Mitglieder von Geenius haben am Liedtext mitgearbeitet. Wie der Titel des Liedes bereits verrät, will man mit seinem Geliebten auf eine geheimnisvolle Reise gehen.

Einige Mitglieder der Gruppe sind den Fans schon bekannt, da sie in Casting-Shows von verschiedenen TV-Sendern aufgetreten sind. Den ersten Auftritt absolvierten sie am 5. Januar in der Sendung Musicbank des Senders KBS 2.