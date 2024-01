Debüt von VCHA wird bereits erwartet

Die Girlgroup VCHA von JYP Entertainment hat noch nicht offiziell debütiert, aber die ausländischen Medien sind bereits voller Erwartung.

Grammy.com hat am 4. Januar auf der offiziellen Homepage die 25 Künstler, auf die man aufmerksam werden sollte (25 Artists to Watch In 2024) bekannt gegeben und darunter befindet sich die Girlgroup VCHA. Die erste Single „Girls of the Year“, die erst am 26. Januar auf den Markt kommen soll, wurde erwähnt und es wurden erfolgreiche Aktivitäten prognostiziert. Weiter wurde kommentiert, dass JYP Entertainment mit Republic Record das erste Girlgroup-Launching-Projekt America2Korea(A2K) durchgeführt und damit ein neues Kapitel aufgeschlagen habe. Das Ergebnis dieses Projektes ist eben die sechsköpfige Gruppe VCHA.

Auch das US-Magazin NYLON ist auf die neue Gruppe aufmerksam geworden. Es berichtete darüber, dass alle Vorbereitungen für das Debüt getroffen seien.