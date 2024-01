Ansturm auf POP-UP-Stores von Idolgroups

Wer am schnellsten ist, bekommt die begehrtesten Produkte! Derzeit werden hier und da Pop-Up-Stores von Idolgroups eröffnet. An diesen Ständen, die es nur für kurze Zeit gibt, kann man verschiedene Produkte kaufen. Die Fans sind bereit, für ihre Idole lange anzustehen, um schließlich die beliebtesten Fan-Artikel in den Händen halten zu können. Die Produkte in diesen kleinen Läden oder an diesen Ständen gibt es nur dort, daher muss man rechtzeitig da sein.

Im Jahr 2022 hat die Gruppe NewJeans in einem Kaufhaus in Seoul einen Pop-Up-Store eröffnet. In 20 Tagen kamen über 17.000 Besucher und gratulierten zum Debüt der Sängerinnen. Auch BTS und Seventeen haben in verschiedenen Ländern solche Läden eröffnet. Hybe zählt in den letzten vier Jahren 71 Pop-Up-Stores in 39 Städten in 19 Ländern weltweit. Der Laden von ZEROBASEONE im August war ein großer Erfolg, in zwei Wochen hatte man dort 1,3 Mrd Won Umsatz verzeichnen können. RIIZE wollen dann, obwohl sie noch jung in der Musikszene sind, Ende Januar in Korea und Japan einen Pop-up-Store eröffnen.