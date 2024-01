Alben von Twice und Stray Kids in den USA rege verkauft

Twice und Stray Kids haben im letzten Jahr in den USA große Erfolge erzielen können. Die Album-Verkaufszahlen im letzten Jahr wurden jüngst veröffentlicht, und es stellte sich heraus, dass die beiden Gruppen der JYP-Entertainmentagentur gut abgeschnitten haben.

Das dritte reguläre Album “Five Stars“ von Stray Kids verkaufte sich 520.000 mal und erreichte Rang zwei von Top CD Album Sales in den USA. Auch das Minialbum „Rockstar“ von dieser Gruppe war beliebt. Die Sänger sind bei den 2023 People’s Choice Awards, die am 17. Februar veranstaltet werden, in der Kategorie Gruppe des Jahres nominiert.

Das Album „Ready to Be” von Twice erreicht Platz sechs dieser Liste mit 303.000 Albenverkäufen. Im Jahr 2022 hatten sie schon mit blendenden Verkaufzahlen auf der Liste gestanden. An ihre große Beliebtheit wollen Twice nun anknüpfen, ein neues Minialbum soll am 23. Februar herauskommen. Anfang Februar wollen Twice zunächst ein Lied aus dem neuen Album vorstellen, Ende Februar wird dann das eigentliche Album veröffentlicht. Anfang Februar wollen sie auch auf Welttournee gehen.