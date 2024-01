IU will wieder in die Musikwelt zurückkehren

Die Solosängerin IU will in Kürze wieder ein neues Werk veröffentlichen. Am 14. Januar hat ihre Agentur EDAM Entertainment in offiziellen Auftritten in sozialen Netzwerken folgende Ankündigung gemacht: Pre-Release Single „Love wins“. Auch ein kurzes Video mit einer Länge von 17 Sekunden war zu sehen.

Damit wurde verraten, dass die neue Single „Love wins“ am 24. Januar erscheinen wird. Viele sind schon jetzt gespannt und können den Tag kaum erwarten.

Jedes Mal, wenn die Sängerin ein neues Lied herausbringt, wird es gleich ein großer Hit. Ob es auch dieses Mal wieder so sein wird?