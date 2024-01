DAY6 sind wieder zurück

Die Band Day6 ist endlich wieder in die Musikwelt zurückgekehrt und das kann man besonders an den Charts gut erkennen. Das Lied „You were beautiful“, das vor vielen Jahren, genauer am 6. Februar 2017, veröffentlicht wurde, stieg wieder in die Musikcharts ein und ist nun auf Platz 48 der Melon Tagescharts zu sehen. Aber die Fans hören sich nicht nur dieses Lied der Band gerne an, sondern auch das Lied „Time of our Life“. Stand das Lied in der letzten Dezemberwoche noch auf Platz 74, so ist es in der dritten Januarwoche auf Platz 65 zu sehen. Dieses Lied ist im fünften Minialbum von 2019 enthalten und gilt als Lied mit beeindruckendem Anfang.

Die Day6-Mitglieder haben ihren Militärdienst im November letzten Jahres alle erfolgreich beendet. Nach vierjähriger Pause gaben sie Ende Dezember ein Konzert und legten mit ihren Aktivitäten so richtig los.