„Batter Up“ von BABYMONSTER erreicht viele Klicks

BABYMONSTER registrieren viele Rekorde, darunter unter anderem mit ihrem Musikvideo zum Debütsong „Batter Up“. Das Musikvideo wurde über 200 Millionen mal gesehen und diese Marke wurde am 19. Januar erreicht. Damit haben sie in nur 53 Tagen nach dem Debüt diese Klickzahl erzielen können; von allen K-Pop-Girlgroups in Rekordzeit.

Derzeit abonnieren über 4 Millionen Interessierte den offiziellen YouTube-Kanal der Sängerinnen und die Bekanntheit bzw. die Beliebtheit der Gruppe steigt von Tag zu Tag.

Am 1. Februar wollen BABYMONSTER dann ihr zweites Werk mit dem Titel „Stuck in the Middle“ veröffentlichen und im April ihr erstes Minialbum herausgeben.