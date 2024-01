OKDAL bringen Jubiläums-Single heraus

OKDAL oder Mondlicht auf der Dachterrasse, ist ein Indie-Duo, das in diesem Jahr sein 14. Bühnenjubiläum feiern will. Passend zu diesem erfreulichen Anlass haben die Sängerinnen am 22. Januar eine Single mit dem Titel „Happy Ending“ herausgegeben. Der Song ist ihren Fans gewidmet, die ihnen 14 Jahre lang beigestanden haben. Im Lied kann man nur die Stimmen der Sängerinnen in Klavier-Begleitung hören; sie singen von Dankbarkeit gegenüber ihren Fans und von den künftigen Aktivitäten.

Sie wollen das Jubiläum mit ihren Fans gebührend feiern, daher ist am 4. Februar ein Talk Konzert geplant. Da OKDAL schon lange, es sind etwa fünf Jahre, ein Radioprogramm moderiert haben, werden viele Besucher erwartet. Außerdem wollen die beiden Mitglieder in der ersten Jahreshälfte ihr drittes reguläres Album herausgeben.