Großes Debüt von TWS

Nun hat die Boygroup TWS des Labels HYBE debütiert. Am 22. Januar wurde das erste Minialbum “Sparkling Blue“ veröffentlicht. Es ist erstmals seit etwa neun Jahren wieder eine neue Boyband, die PLEDIS Entertainment auf die Beine gestellt hat. Bei dieser Agentur steht auch die Gruppe Seventeen unter Vertrag. TWS, die die jüngeren Brüder von Seventeen genannt werden und aus sechs Mitgliedern bestehen, waren bereits als Model von Getränkewerbungen tätig und hatten damit schon große Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Am Tag des Debüts haben sie auf ihrem YouTube-Kanal eine Show vorbereitet und dabei insgesamt vier Lieder gesungen, was die Interessierten sehr begeisterte. Denn allein am Debüttag verkaufte sich ihr erstes Minialbum über 200.000 mal und stieg damit auf Platz eins der Album Charts. Alle Lieder im Album kamen gleich in die Hot 100 der Melon Charts. Der Start ist damit auf jeden Fall geglückt. Wie sich die Jungs weiter entwickeln werden, darauf sind schon alle sehr gespannt.