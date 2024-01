Koreanische Volkslieder

Die Insel Ganghwado liegt an der Stelle, an der der Fluss Hangang in das Gelbe Meer mündet. Dank dieser günstigen Lage bot sie Händlern, die mit Schiffen zwischen der Küste und Seoul pendelten, einen guten Stützpunkt. Diese Frachtschiffe hatten einen flachen Rumpf und konnten damit auch in flachem Wasser gut navigieren. Sie halfen dabei, den Fang der Fischerboote in verschiedene Küstendörfer zu transportieren. Und sie fuhren beladen mit Feuerholz, Salz und fermentierter Schrimpsoße nach Hanyang, wie Seoul früher hieß, und kamen mit Waren, die auf der Insel fehlten, zurück.





Der Hangang ist zwischen Seoul und dem Meer ein großer Fluss mit einer Breite von meist rund einem Kilometer. Sie können sich also vorstellen, wie schwer es war, ein vollbeladenes Schiff flussaufwärts zu steuern. Um es sich leichter zu machen, sangen die Besatzungen beim Rudern Lieder, die sie aufmunterten und ihnen den Takt vorgaben. Das erste Musikstück in unserer heutigen Ausgabe ist ein solches Lied und trägt den schlichten Titel „Ruderlied“. In dem Lied kommen die folgenden Zeilen vor: