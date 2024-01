Die mutigen drei Geschwister (13) 면목없습니다

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





면목없- Verbstamm des Verbs 면목없다 für „Scham empfinden“

-습니다 formell-höfliche Aussagenendung









Der Ausdruck 면목없습니다 bedeutet wortwörtlich „Ich schäme mich“. 면목 steht wortwörtlich als Nomen für „Gesicht und Augen“. Der Sprecher ist so beschämt über sein Verhalten oder ein Fehlverhalten einer anderen Person, die Bezug zu ihm hat, dass er den Blick nicht nach oben richten und dem Gegenüber in die Augen schauen kann. Mit dem Ausdruck macht der Sprecher also seinem Gegenüber deutlich, wie leid ihm etwas tut.

Für die nicht-höfliche Variante sollte die nicht-höfliche Aussagenendung -어 angehängt werden: 면목없어.