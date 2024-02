VCHA feiern Debüt

Die neue Girlgroup VCHA von JYP Entertainment hat am 26. Januar endlich debütiert. Die erste Single „Girls of the Year“ wurde veröffentlicht und es wurde auch gleich eine Debüt-Live-Sendung „Tonight’s like a Dream“ veranstaltet. Die sechs Mitglieder sagten, dass sie sehr nervös und gespannt zugleich seien. Sie seien besonders den Fans dankbar, die mit Geduld auf ihr Debüt gewartet haben. Sie wollten sich anstrengen.

Für VCHA geht es mit dem Debüt richtig los, denn sie wollen Twice bei ihrer fünften Worldtour begleiten. Am 2. und 3. Februar wollen sie in Mexiko, am 6. und 7. in Sao Paulo und dann am 16. März in Las Vegas auf die Bühne treten.