IU ist mit neuem Werk zurück

Die Solosängerin IU ist nach zwei Jahren und einem Monat wieder in die Musikszene zurückgekehrt.

Am 24. Januar hat sie das Lied „Love wins All“ veröffentlicht. Nach einem Klavier-Intro hört man ihre sanfte Stimme. Es ist eine Ballade. Dieses Lied hat aber mit dem Musikvideo für besondere Aufmerksamkeit gesorgt. Das Video wurde vor dem eigentlichen Lied der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und im Video tritt auch der Sänger V von BTS auf. Nach der Veröffentlichung kam das Musikvideo natürlich auf Platz eins der Liste beliebter Videos. Am darauffolgenden Tag wurden auf Anhieb gleich 17 Millionen Klicks erreicht.

Das Publikum meinte, dass es einem vorkomme, als würde man einen Film sehen und nicht ein Musikvideo. Das Lied ist ebenfalls höchst beliebt. Gleich nach der Herausgabe kam es auf den Spitzenplatz von in- und ausländischen Musikcharts. Die Fans sind schon sehr auf das eigentliche Album gespannt.

Im März will die Sängerin dann eine Welttournee starten. Der erste Auftritt wird am 2. März in Seoul stattfinden.