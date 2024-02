NewJeans erhalten „Group of the Year Award”

Die Billboard Women in Music Awards haben am 24. Januar bekannt gegeben, dass die koreanische Girlgroup NewJeans den Group of the Year Award-Preis erhalten wird. Es ist das erste Mal, dass K-Pop-Sängerinnen mit diesem Preis ausgezeichnet werden.

Dieser Preis wird an weibliche Artisten, Produzenten und weitere Akteure vergeben, die in der Musikindustrie großen Einfluss ausgeübt haben. Im letzten Jahr hat die Girlgroup Twice den „Breakthrough Artist“-Preis erhalten.

Die Preisverleihung wird am 6. März in Los Angeles stattfinden.