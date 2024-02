Baekhyun veranstaltet Keks-Party

Baekhyun von EXO hat eine landesweite Fantreffen-Tour veranstaltet. Am 3. Februar veranstaltete er dann in der KBS-Halle in Busan sein Fantreffen „Keks-Party“. Die Tour begann schon am 20. Januar in Seoul. Das letzte Treffen an diesem Tag wurde auch live übertragen. Fans überall in Korea konnten ins Kino gehen und in Echtzeit erfahren, wie sich Baekhyun mit seinen Fans in Busan traf.

Die Fans freuten sich über das Treffen mit ihrem Idol. Besonders begeistert waren sie, dass der Eintritt nicht teuer war und sie am Ein- und Ausgang der Veranstaltungshalle ein kleines Geschenk bekamen. Hieran kann man gut erkennen, dass Baekhyun sich sehr um seine Fans kümmert.

Am 16. und 17. März will der Sänger dann ein Solokonzert in Seoul veranstalten, dann weiter in 13 Städten in Asien auf die Bühne treten.