Neue Gruppen etablieren sich in der Musikwelt

Die neu gegründete Gruppe TWS ist derzeit auf Tiktok erfolgreich. Die Contents, die die Jungs auf diese Plattform hochgeladen haben, wurden über 100 Millionen Mal gesehen. Besonders viel aufgerufen wurden die Videos zum Lied „Plot twist“ und „Oh Mymy: 7s“. Auch steigt die Zahl der Followers auf Instagram mit enormem Tempo. Mit Stand vom 4. Februar sind es schon 600.000 Anhänger.

Die Fans sind natürlich nicht nur von den Kurzvideos von TWS begeistert, sondern das Lied „Plot Twist“ ist auf dem 44. Platz der Melon Top 100 zu finden.

Auch VCHAs Musikvideo ist gefragt. Das Musikvideo zum Lied „Girls of the Year” hat bereits 5 Millionen Klicks auf YouTube erreicht. Wie der Titel des Songs andeutet, haben sich die Sängerinnen vorgenommen, in diesem Jahr den Durchbruch zu schaffen. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen sie sich besonders viel anstrengen.

VCHA wurden bereits von Grammy.com zu den elf Rookies gezählt, auf die man in diesem Jahr aufmerksam sein sollte. Rolling Stone meinte dann, dass man den Song von VCHA unbedingt gehört haben sollte. Die Girlgroup wird dann wie geplant mit Twice auf Welttournee gehen, sie standen schon Anfang Februar in Mexiko und Brasilien auf der Bühne. Im März wollen sie mit Twice die USA besuchen.