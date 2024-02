DKB feiern 4. Bühnenjubiläum

Die koreanische Boygroup DKB hat im Februar 2020 debütiert, sie sind nun also schon vier Jahre im Geschäft. Mit erfolgreichen Liedern wie „Sorry Mama“, „I Need Love“, „What the Hell“ und anderen haben sie bewiesen, dass sie zu den repräsentativen K-Pop-Gruppen der vierten Generation gehören. Mit jedem neuen Album kommen sie in die globalen Musikcharts, und im letzten Monat haben die Jungs in Japan ein Showcase veranstaltet. Aber es sollte nur der Auftakt sein. Sie wollen weiter international in Aktion treten.

Eine große Stütze seien ihre Fans. Denn nur dank ihrer Fans konnten DKB ihren Platz in der Musikwelt festigen und ihr viertes Jubiläum feiern. Sie seien sehr glücklich darüber. Außerdem hätten sie sich in den letzten Jahren untereinander besser verstehen können, so dass die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern bestens funktionieren würde.