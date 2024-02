BTS-Mitglieder sind weiter erfolgreich

Das Album „Golden“ von Jung Kook ist bei Spotify weiter beliebt. Laut den jüngsten Veröffentlichungen dieser Plattform befindet sich das erste Soloalbum des Sängers unter den Top 10. Damit ist die Platte bereits dreizehn Wochen in Folge unter besten zehn zu finden.

Auf dem Album “Golden” sind insgesamt elf Lieder enthalten. Und alle Lieder kommen bei den Fans derzeit gut an. Jung Kook wurde trotz Abwesenheit bei vielen Preisverleihungen für einen Preis nominiert.

Auch Jimin ist weiter erfolgreich. Das Lied „Set Me Free Pt. 2” ist gleich mit Beginn des neuen Jahres auf Platz eins bei den „Hot 50 World Songs January 2024“ gekommen. Diese Liste hat die globale K-Pop-Seite King Choice erstellt. Bislang war besonders das Lied „Like Crazy“ aus seinem Soloalbum „Face“ beliebt, nun hat es das Lied „Set me free Pt. 2“ abgelöst. Trotz Traurigkeit, Leere und Schmerz will man nach vorne schreiten, so im Lied „Set me free Pt. 2“. Das Musikvideo zum Lied wurde schon über 130 Millionen Mal gesehen.